الآن جدول موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

جدول موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022.. ينتظر الكثير من العمال والموظفين بالجهاز الإداري للدولة وعمال شركات قطاع الأعمال العام، عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022، حيث أعلن مجلس الوزراء بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص وضع خطة الدولة في تعديل حدود الراتب وزيادة الحد الأدنى للأجور.

جدول موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

أعلنت وزارة المالية في الكتاب الدوري خلال شهر أبريل 2022، صرف المرتبات على مدار 4 أيام، وتأتي كالآتي:

• تبدأ يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022: صرف مرتبات العاملين في33 وزارة وهيئة.

• ثم يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022: صرف مرتبات العاملين في 33 وزارة وهيئة.

• ثم يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 26 و27 أبريل 2022: صرف مرتبات جميع العاملين في الوزارات والجهات الأخرى.

جهات صرف يوم 20 أبريل 2022

الوزارات:

(الصحة، والتضامن الاجتماعي، التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).



مديريات الخدمات بالمحافظات:

(الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق).

الهيئات المستقلة والجهات:

(المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب).

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 للمعلمين

جهات صرف يوم 21 أبريل 2022

الوزارات:

( التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات:

( التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات ).

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 الأزهر

الهيئات المستقلة والجهات:

( القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى).

يومي 26 و27 أبريل 2022

جميع الوزارات والجهات التي لم تصرف مرتبات خلال اليومين السابقين.