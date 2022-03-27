جدول موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 وفقا لبيان المالية

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022.. يبحث الكثير من العمال والموظفين بالجهاز الإداري للدولة الموزعون على أكثر من 66 وزارة وجهة وإدارة وهيئة حكومية عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل القادم بعد زيادة المرتبات، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بعد تكليفات رئاسية صدرت في شهر يناير 2022 تضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 300 جنيه لتصل 2700 جنيه.

وفي هذا السياق، قرر مجلس الوزراء تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات والحوافز والعلاوات الدورية خاصةً مع بداية صرف مرتبات أبريل 2022، وتطبيق الزيادة في المرتبات خلال شهر أبريل 2022، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بعد موجة التضخم العالمية التي تركت أثرها على الأسعار المحلية منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية خلال شهر فبراير 2022.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

ومن هذا الجانب، وفقاً للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية خلال الشهر الحالي حددت خلال مواعيد صرف مرتبات شهر إبريل 2022 لمدة أربعة أيام، والتي جاءت كالآتي:

• اليوم الأول: يبدأ يوم الأربعاء الموافق 20 إبريل 2022: صرف مرتبات العاملين والموظفين يتم في حوالي 33 وزارة وجهة وهيئة حكومية.

• اليوم الثاني: يبدأ يوم الخميس الموافق 21 إبريل 2022: صرف مرتبات العاملين والموظفين يتم في حوالي 33 وزارة وجهة وهيئة حكومية.

• اليوم الثالث: بحسب الكتاب الدوري تتوقف الجهات التابعة لـ"الجهاز الإداري للدولة" عن صرف مرتبات إبريل يومي الجمعة 22 إبريل والسبت 23 إبريل بسبب الراحات الأسبوعية.

• اليوم الرابع: استكمال باقي الصرف من جديد على مدار يومي الثلاثاء 26 إبريل 2022 ثم يوم الأربعاء الموافق لـ 27 إبريل 2022: صرف باقي العاملين والموظفين يتم في حوالي 66 وزارة وجهة وهيئة حكومية.

الجدير بالذكر أن الكتاب الدوري أهاب بجميع الجهات الإداري بإخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف لجميع المستحقين، بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان لحماية المواطنيين من أي انتشار للعدوى.

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