مرتبات المعلمين 2022 بعد تطبيق علاوة الـ 15%

ازدادت خلال الفترة الأخيرة البحث عن زيادة مرتبات المعلمين 2022 ، حيث أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين في مصر.

مرتبات المعلمين 2022 بعد تطبيق العلاوة

ووفقا لجدول مرتبات المعلمين 2022، فإن المعلم الذي يبلغ أجره الأساسى في يونيو 2015، 246 جنيهًا وأجره الأساسى في مارس 2022، 1045.04 جنيه و الحافز الإضافى في مارس 2022، 575 جنيهًا، ستكون العلاوة الخاصة 15% من الأجر الأساسي، كالتالي:

العلاوة الخاصة = 1045.04 × 15% = 156.75 جنيه.

أما الأجر الأساسى في أبريل 2022، فيبلغ: قيمة الأجر الأساسي في مارس 2022 + علاوة 2022، كالتالي:

1045.04 + 156.75= 1201.79 جنيه.

وسيبلغ الحافز الإضافى في أبريل 2022: الحافز الإضافى في مارس 2022 + الزيادة في الحافز الإضافى المقررة في أبريل 2020، كالتالي:

575 + 225 = 800 جنيه.



ووفقا لجدول مرتبات المعلمين 2022، سيحصل المعلم الأول الذي كان أجره الأساسي في يونيو 2015، 263 جنيهًا، وأجره الأساسي في مارس 2022، 1144.42 جنيه، و الحافز الإضافي في مارس 2022، 675 جنيهًا، على علاوة خاصة كالتالي:

1144.42 × 15 % = 171.66 جنيه.

والأجر الأساسي في أبريل 2022 سيساوي، الأجر الأساسي في مارس 2022 + علاوة 2022، كالتالي:

1144.42 + 171.66 = 1316.08 جنيه

ويكون الحافز الإضافى في أبريل 2022، الحافز الإضافي في مارس 2022 + الزيادة في الحافز الإضافي المقررة في أبريل 2020، كالتالي:

675 + 275 = 950 جنيهًا

وتشمل زيادة مرتبات المعلمين 2022، ما يقارب 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، موزعين على أكثر من 66 جهة ومصلحة حكومية ووزارة ومؤسسة رقابية، علاوةً على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي تضم 8 شركات قابضة تتبعها 115 شركة.