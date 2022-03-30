الأربعاء 30 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مرتبات المعلمين 2022 بعد تطبيق علاوة الـ 15%

التربية والتعليم
التربية والتعليم

ازدادت خلال الفترة الأخيرة البحث عن زيادة مرتبات المعلمين 2022 ، حيث أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين في مصر.

 

مرتبات المعلمين 2022 بعد تطبيق العلاوة

ووفقا لجدول مرتبات المعلمين 2022، فإن المعلم الذي يبلغ أجره الأساسى في يونيو 2015، 246 جنيهًا وأجره الأساسى في مارس 2022، 1045.04 جنيه و الحافز الإضافى في مارس 2022، 575 جنيهًا، ستكون العلاوة الخاصة 15% من الأجر الأساسي، كالتالي:
العلاوة الخاصة = 1045.04 × 15% = 156.75 جنيه.
أما الأجر الأساسى في أبريل 2022، فيبلغ: قيمة الأجر الأساسي في مارس 2022 + علاوة 2022، كالتالي:
1045.04 + 156.75= 1201.79 جنيه.
وسيبلغ الحافز الإضافى في أبريل 2022: الحافز الإضافى في مارس 2022 + الزيادة في الحافز الإضافى المقررة في أبريل 2020، كالتالي:
575 + 225 = 800 جنيه.

 

txt

جدول موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 وفقا لبيان المالية


ووفقا لجدول مرتبات المعلمين 2022، سيحصل المعلم الأول الذي كان أجره الأساسي في يونيو 2015، 263 جنيهًا، وأجره الأساسي في مارس 2022،  1144.42 جنيه، و الحافز الإضافي في مارس 2022، 675 جنيهًا، على علاوة خاصة كالتالي:
1144.42 × 15 % = 171.66 جنيه.

والأجر الأساسي في أبريل 2022 سيساوي، الأجر الأساسي في مارس 2022 + علاوة 2022، كالتالي:
1144.42 + 171.66 = 1316.08 جنيه
ويكون الحافز الإضافى في أبريل 2022، الحافز الإضافي في مارس 2022 + الزيادة في الحافز الإضافي المقررة في أبريل 2020، كالتالي:
675 + 275 = 950 جنيهًا

وتشمل زيادة مرتبات المعلمين 2022، ما يقارب 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، موزعين على أكثر من 66 جهة ومصلحة حكومية ووزارة ومؤسسة رقابية، علاوةً على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي تضم 8 شركات قابضة تتبعها 115 شركة.

في يونيو وزير المالية الحماية الاجتماعية المال الاقتصادية الدكتور محمد معيط مرتبات المعلمين 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

الأكثر قراءة

مي عبدالحميد: مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30-3-2022

مدبولى يشهد توقيع اتفاقية بشأن استثمار «صندوق الاستثمارات السعودى» فى مصر

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

مصادر مقربة تكشف لـ«الدستور» حقيقة وفاة فريد الديب للمرة الثانية فى يوم واحد

مرتبات المعلمين 2022 بعد تطبيق علاوة الـ 15%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أزمتنا من نبع إرادتنا

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

إبراهيم داود

عهدى صادق

منى القصاص

«تمكين العاملين».. مسار تطوير أداء الشركات للأفضل

أحمد المريخي

أنا وأبى فى «شتاء عند الفجر»

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

صور

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام

من عرب 48.. من هو الشرطي الإسرائيلي الذي تصدى لهجوم "بني براك"؟

بـ"الإدانة".. كيف علق أبو مازن ونواب الكنيست العرب على هجوم "بني براك"؟