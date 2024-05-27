الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: عودة الحوار الوطني يأتي في وقت مهم تواجه فيه مصر تحديات كبيرة

النائب أحمد عاشور
النائب أحمد عاشور

أشاد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني،  قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بـمواصلة فعاليات الحوار، وذلك يوم السبت القادم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة الأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

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القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى 

وأكد "عاشور" أن القرارات التى اتخذتها الدولة المصرية منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، تعبر إرادة الشعب المصرى فى مساندة القضية الفلسطينية واعتبارها قضية مصرية مثلما هى قضية العرب الأولى، مضيفا بأن عودة الحوار الوطني تأتي في وقت مهم تواجه فيه مصر تحديات كبيرة، والحوار الوطني فرصة قوية وعظيمة لتكامل جهود المشاركين بالحوار الوطني مع جهود الحكومة للتوصل لصيغة توافقية تحقق صالح جميع الأطراف وتفتح الباب للاستماع للرؤى والأفكار غير التقليدية.

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جهود متواصلة لتحقيق الأمن والاستقرار 

وقال النائب أحمد عاشور، إن جهود القيادة السياسية  المصرية مستمرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط والمنطقة، مشددا على أن مصر دولة ذات سيادة وتحترم اتفاقية السلام ولابد من العودة إلى مسار التهدئة وفتح آفاق جديدة للتسوية.

دعم مستمر لقرارات القيادة السياسية للحفاظ على أرض مصر 

وأكد المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن مصر لن تتوقف عن دعم القيادة السياسية المصرية في جميع قراراتها، والشعب المصري بجميع طوائفه يدعم قرارات القيادة السياسية للحفاظ على أرض مصر، ورفض الممارسات الإجرامية التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين في غزة ورفح.

وكان الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قد قال إن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعا السبت المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأوضح ضياء رشوان، أنه ستتم مناقشة موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية، مشيرا إلى أن هذا الأمر جاء بطلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

النائب أحمد عاشور المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني استئناف الحوار الوطني قصف رفح القضية الفلسطينية

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