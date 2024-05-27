الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز

باسل عادل: عودة الحوار الوطنى ضرورة ملحة للتصدى للمخاطر المحيطة بالأمن القومى المصرى

الدكتور باسل عادل
الدكتور باسل عادل

قال الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار الوطني، إن عودة الحوار الوطني ضرورة ملحة لمتابعة مخرجاته وتوصياته.


وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عودة الحوار أيضًا ضرورة للتصدي للمخاطر التي تحيط بالأمن القومي المصري من كل جانب وبخاصة بوابتنا الشرقية والاستهداف الإسرائيلي والأمريكي المتكرر للدور المصري في الحفاظ على القضية الفلسطينية والوقوف ضد تصفيتها وضد التهجير القسري.

 

أهمية عودة الحوار الوطني 


وأشار باسل عادل إلى أن انطلاق الدولة الواضح لمحاور جادة للتصنيع والزراعة يستلزم قراءة تلك التحركات والحوار حولها حتى تحقق المرجو منها ولا تخرج عن الإطار المحدد من تنمية الاقتصاد وتقليل الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة على منتجاتنا الصناعية والزراعية أيضًا.

وتابع: "من ضرورات إقامة الحوار الوطني الآن إرسال رسالة واضحة لكل العالم بأن المصريين على قلب رجل واحد وخلف الدولة المصرية بخصوص كل القضايا ذات التماس مع الأمن القومي المصري".


وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، صرح بأنه نظرًا للأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا، فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو، الساعة 1 ظهرًا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأوضح المنسق العام بأن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن، بحسب طلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير، موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرًا للأوضاع الخطيرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

الحوار الوطنى مؤسس كتلة الحوار الأمن القومي المصري الاستهداف الإسرائيلي القضية الفلسطينية

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