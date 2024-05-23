الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البلشى يستقبل لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين بمصر لبحث سبل دعم الزملاء المتواجدين بها

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل خالد البلشى نقيب الصحفيين، لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين فرع مصر، لبحث سبل دعم الصحفيين الفلسطينيين، خاصة المتواجدين فى مصر بحكم ظروف الحرب.

وأطلع الوفد نقيب الصحفيين المصريين على الأوضاع الصعبة، التى يعيشها الصحفيون الفلسطينيون، الذين يواصلون عملهم رغم الظروف الصعبة، والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وعلى أوضاع الصحفيين الفلسطينيين المتواجدين حاليًا فى الأراضي المصرية.

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الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بحضور نقيب الصحفيين الفلسطينيين 

وأشاد نقيب الصحفيين المصريين بالصحفيين الفلسطينيين، الذين يؤدون رسالتهم فى ظل الظروف الصعبة، التى يواجهونها بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، الذى أدى إلى استشهاد أكثر من 140 صحفيًا، وما يواجهونه من مصاعب بسبب نقص الإمكانات، ونقص مواد الحماية والمعدات الصحفية.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على عدة بنود، كان أبرزها العمل على توقيع بروتوكول تعاون مشترك، سيتم بحضور نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأستاذ ناصر أبو بكر، ويشمل وضع آليات لتقديم المساعدات للصحفيين المتواجدين بمصر، وفى مقدمتها الخدمة الصحية. 


كما جرى خلال اللقاء الاتفاق على استمرارية التواصل بشكل دائم بين لجنة النقابة، ونقابة الصحفيين المصريين، لتقديم الخدمات للصحفيين الفلسطينيين، وتفعيل العمل والتعاون المشترك على كل الصعد، بما فى ذلك ترتيب عقد الدورات المختلفة وورش العمل.

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