مناقشة موضوعات الأمن القومي.. عودة اجتماعات أمناء الحوار الوطني السبت المقبل

صرح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني بأنه نظرا للأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا، فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار، وذلك يوم السبت القادم الموافق 1 يونيو، الساعة 1 ظهرا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

مناقشة موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية

وأوضح المنسق العام بأن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن بحسب طلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير، فمن الضروري على الحوار الوطني إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار

كما أشار المنسق العام للحوار الوطني، إلى أن جدول الأعمال كذلك سيتضمن المناقشة التفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.

ولفت إلى أن جدول الأعمال سيتضمن كذلك متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها، بالاضافة إلى ما يستجد من اعمال وموضوعات يرى اعضاء المجلس مناقشتها.