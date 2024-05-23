ضياء رشوان يؤكد رفض مصر القاطع إعطاء شرعية للوجود الإسرائيلى على معبر رفح

أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، رفض مصر القاطع إعطاء شرعية للوجود الإسرائيلي على الجانب الفسطيني من معبر رفح.

وقال رشوان، في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، إن مصر رفضت علانية وسترفض التعاون مع جيش الاحتلال وإعطاءه شرعية لاحتلال رفح الفلسطينية أيا كانت الدوافع، مضيفا أن المقاومة الفلسطينية حيّت الموقف المصري برفض إدخال الشاحنات عبر المعبر ليتسلمها الجيش الإسرائيلي.



وأوضح أن الموجة العدوانية الإسرائيلية الواسعة وغير المسبوقة هي التي خلخلت الأوضاع في المنطقة، وجعلت القاهرة تبذل جهودا غير مسبوقة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم لوضع حد لهذا العدوان والتصعيد، مبينا أن مصر تتخوف على المنطقة وتتحسب لهذه الموجة العدوانية الكبيرة من قبل إسرائيل.

وشدد على أن مصر تحتفظ طوال الوقت بعلاقات السلام التي تربطها مع إسرائيل منذ عام 1979، وهي حريصة على خيار السلام، ولكنها في نفس الوقت حريصة على أمنها القومي وعدم تصفية القضية الفلسطينية.