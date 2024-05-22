ضياء رشوان: مصر اتخذت موقفًا قويًا ضد تهجير الفلسطينيين

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر اتخذت موقفًا قويًا ضد تهجير الفلسطينيين، وهو الموقف الذي يؤيده العالم كله.

وأضاف رشوان خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن معبر رفح لم يُغلق أبدًا من الجانب المصري وإسرائيل هي من تعوق إدخال المساعدات إلى غزة.

وأشار إلى أن مصر أكدت أنها لن تتعامل مع إسرائيل في معبر رفح كونها سلطة احتلال.

وأوضح أن مصر تشترط وجود طرف فلسطيني لتسلم المساعدات في الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأكد أن مواقف مصر من القضية الفلسطينية تاريخية ودفعت أثمانًا فادحة في الدفاع عنها.