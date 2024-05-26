الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تشريعات الصحفيين" تعقد اجتماعًا لمناقشة استعدادات المؤتمر العام السادس.. غدًا

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تعقد لجنة التشريعات والحريات، وهي إحدى لجان الإعداد والتحضير للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المقرر عقده في يونيو القادم، اجتماعها غدا الإثنين، في تمام الخامسة مساء، في الدور الثالث بمقر نقابة الصحفيين.

وناشدت اللجنة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية بالحضور والمشاركة بمقترحاتهم وتوصياتهم.

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الأربعاء.. يوم تضامنى مع الشعب الفلسطينى بـ"الصحفيين" فى ذكرى النكبة و8 أشهر على العدوان

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"الصحفيين" تعلن جدول العيادات الخارجية بمشاركة 10 أطباء

 

يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني
في سياق آخر، من المقرر أن تنظم نقابة الصحفيين يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطيني يوم الأربعاء المقبل 29 مايو بمبنى النقابة، في الذكرى 76 لنكبة فلسطين ومرور 8 أشهر على العدوان الصهيوني على غزة.

يبدأ اليوم في تمام الساعة 4 عصرًا بافتتاح معرض صور التقطتها عدسات المصورين الفلسطينيين الأبطال في غزة لتوثيق انتهاكات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، في بهو الدور الرابع بالتنسيق مع شعبة المصورين الصحفيين.

وعقب افتتاح المعرض تعقد النقابة مؤتمرًا صحفيًا في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع بالتنسيق مع لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مصر، يتخلله شهادات حية لـ 10 من المصورين الفلسطينيين الأبطال القادمين من غزة، الذين وثّقوا بكاميراتهم العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل، وتتضمن شهادتهم عرضًا لأبرز ما وثقته كاميراتهم.

يشارك في المؤتمر المصورون الفلسطينيون الأبطال: محمد سالم، ونضال رحمي، ولؤي أيوب، ومحمد الثلاثيني، وسمر أبوالعوف، ومعمر أبو طبيخ، وأمير الترك، ومحمد أبونحل، ورافي الملح، وخالد ديب أبوسلطان.

ويتضمن اليوم التضامني جلسة نقاشية، ومؤتمرًا يعقد في تمام الساعة 6 ونصف مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع تحت عنوان (76 عامًا ما بين النكبة الأولى والنكبة الثانية.. فلسطين باقية والاحتلال إلى زوال)، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، والمؤسسة الإفريقية للتطوير وبناء القدرات.

يشارك في الجلسة النقاشية د. جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، واللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، والكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، والكاتب الصحفي مدحت الزاهد، والدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر.

بالإضافة لمشاركة عربية عبر الزوم للشيخ عكرمة صبري، والمطران عطا الله حنا من القدس، والعميد مصطفى حمدان من لبنان.

لجنة التشريعات والحريات لجان الإعداد نقابة الصحفيين الصحفيين الجمعية العمومية

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