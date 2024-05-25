السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأربعاء.. يوم تضامنى مع الشعب الفلسطينى بـ"الصحفيين" فى ذكرى النكبة و8 أشهر على العدوان

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تنظم نقابة الصحفيين يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطيني يوم الأربعاء المقبل 29 مايو بمبنى النقابة، في الذكرى الـ76 لنكبة فلسطين ومرور 8 أشهر على العدوان الصهيوني على غزة.


يبدأ اليوم في تمام الساعة 4 عصرًا بافتتاح معرض صور التقطتها عدسات المصورين الفلسطينيين الأبطال في غزة لتوثيق انتهاكات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، في بهو الدور الرابع بالتنسيق مع شعبة المصورين الصحفيين.

 

 

txt

القيادة المركزية الأمريكية: تضرر 4 سفن للبحرية خلال مهمة الدعم الإنسانى فى غزة

txt

3800 طن مواد غذائية على متن 145 طائرة.. حدود مصر بوابات آمنة لعبور الدعم الإنساني وإغاثة أهل غزة

 

وعقب افتتاح المعرض تعقد النقابة مؤتمرًا صحفيًا في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع بالتنسيق مع لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مصر، تتخلله شهادات حية لـ10  من المصورين الفلسطينيين الأبطال القادمين من غزة، الذين وثّقوا بكاميراتهم العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل، وتتضمن شهاداتهم عرضًا لأبرز ما وثقته كاميراتهم.

يشارك في المؤتمر المصورون الفلسطينيون الأبطال محمد سالم، نضال رحمي، لؤي أيوب، محمد الثلاثيني، سمر أبوالعوف، معمر أبوطبيخ، أمير الترك، محمد أبونحل، رافي الملح وخالد ديب أبوسلطان.

ويتضمن اليوم التضامني جلسة نقاشية، ومؤتمرًا يعقد في تمام الساعة 6 ونصف مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع تحت عنوان (76 عامًا ما بين النكبة الأولى والنكبة الثانية.. فلسطين باقية والاحتلال إلى زوال)، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، والمؤسسة الإفريقية للتطوير وبناء القدرات.


يشارك في الجلسة النقاشية الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، واللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، والكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، والكاتب الصحفي مدحت  الزاهد، والدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر.


بالإضافة لمشاركة عربية عبر الزوم للشيخ عكرمة صبري، والمطران عطاالله حنا من القدس، والعميد مصطفى حمدان من لبنان.


وتدير الجلسة النقاشية الكاتبة الصحفية نور الهدى زكي.

نقابة الصحفيين الشعب الفلسطيني فلسطين العدوان الصهيوني غزة شعبة المصورين المصورين الصحفيين

مواد متعلقة

"الصحفيين" تعلن جدول العيادات الخارجية بمشاركة 10 أطباء

نقابة المحامين تُصدر بيانًا جديدًا بشأن فتح باب القيد

دعم كامل لـ"الصحفيين" ومطالبة بحل المشكلات.. "البلشى" يكشف تفاصيل لقائه مع رئيس الوزراء

البلشى يستقبل لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين بمصر لبحث سبل دعم الزملاء المتواجدين بها

رئيس اتحاد المحامين العرب يشارك في افتتاح جمعية المحامين الكويتية

بيان مشترك بين الأوقاف والإعلام والصحفيين بشأن تصوير الجنازات

جمال عبدالرحيم: مهنة الصحافة تعانى أزمات حديثة ظهرت مع التطورات التكنولوجية المتسارعة

"معركة يجب خوضها".. عصام كامل: لدينا تخوف من تعديل قانون نقابة الصحفيين

الأكثر قراءة

الأهلى والترجى.. وسام أبوعلى يقود الهجوم وكريم فؤاد بديلًا لمعلول بنهائى أبطال إفريقيا

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

"أبوها اللى وداها".. مفاجآت جديدة حول هوية الضحية الرابعة لسفاح التجمع

سفاح التجمع الخامس.. القصة الكاملة لنهاية لغز "غرفة الموت"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

الأهلي بطل دوري اليد 2024 (صور)

جماهير الأهلى إلى استاد القاهرة لحضور نهائى "أبطال إفريقيا"

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى