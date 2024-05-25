الأربعاء.. يوم تضامنى مع الشعب الفلسطينى بـ"الصحفيين" فى ذكرى النكبة و8 أشهر على العدوان

تنظم نقابة الصحفيين يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطيني يوم الأربعاء المقبل 29 مايو بمبنى النقابة، في الذكرى الـ76 لنكبة فلسطين ومرور 8 أشهر على العدوان الصهيوني على غزة.



يبدأ اليوم في تمام الساعة 4 عصرًا بافتتاح معرض صور التقطتها عدسات المصورين الفلسطينيين الأبطال في غزة لتوثيق انتهاكات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، في بهو الدور الرابع بالتنسيق مع شعبة المصورين الصحفيين.

وعقب افتتاح المعرض تعقد النقابة مؤتمرًا صحفيًا في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع بالتنسيق مع لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مصر، تتخلله شهادات حية لـ10 من المصورين الفلسطينيين الأبطال القادمين من غزة، الذين وثّقوا بكاميراتهم العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل، وتتضمن شهاداتهم عرضًا لأبرز ما وثقته كاميراتهم.

يشارك في المؤتمر المصورون الفلسطينيون الأبطال محمد سالم، نضال رحمي، لؤي أيوب، محمد الثلاثيني، سمر أبوالعوف، معمر أبوطبيخ، أمير الترك، محمد أبونحل، رافي الملح وخالد ديب أبوسلطان.

ويتضمن اليوم التضامني جلسة نقاشية، ومؤتمرًا يعقد في تمام الساعة 6 ونصف مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع تحت عنوان (76 عامًا ما بين النكبة الأولى والنكبة الثانية.. فلسطين باقية والاحتلال إلى زوال)، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، والمؤسسة الإفريقية للتطوير وبناء القدرات.



يشارك في الجلسة النقاشية الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، واللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، والكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، والكاتب الصحفي مدحت الزاهد، والدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر.



بالإضافة لمشاركة عربية عبر الزوم للشيخ عكرمة صبري، والمطران عطاالله حنا من القدس، والعميد مصطفى حمدان من لبنان.



وتدير الجلسة النقاشية الكاتبة الصحفية نور الهدى زكي.