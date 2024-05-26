الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الوطنية للصحافة" تصدر قرارات تشكيل مجالس إدارات المؤسسات القومية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اعتمدت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها الأحد، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي نتائج انتخابات مجالس الادارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية التي أجريت خلال الفترة من 13/5/2024 إلى 22/5/2024.

جاء ذلك خلال اجتماعها بحضور كل من د.أحمد مختار، وكيل الهيئة ووليد عبدالعزيز وسامح عبدالله وأسامة أبو باشا والشيماء عبدالإله أعضاء الهيئة ومروة السيسي الأمين العام، كما حضر الاجتماع المستشار عادل بريك، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات والمستشار القانوني للهيئة الوطنية للصحافة والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

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وقال الشوربجي إن الهيئة اعتمدت، أيضًا، تعيينات أعضاء مجالس الإدارات، لتكتمل بذلك تشكيلاتها وتبدأ في ممارسة أعمالها واختصاصاتها التي حددها القانون، مشيرًا الى ضرورة تكاتف جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية من صحفيين واداريين وعمال للنهوض بها وتغليب مصلحة المؤسسة على أية اعتبارات أخرى.

وأكد الشوربجي أن الهيئة كانت حريصة تمامًا على الحياد التام في هذه الانتخابات لتخرج معبرة عن ارادة العاملين بالمؤسسات الصحفية مؤكدًا على الاشادة الكبيرة من العاملين بنزاهة الانتخابات، التي جرت تحت اشراف قضائي في كل مراحلها.

واعتمدت الهيئة التشكيلات النهائية لمجالس إدارات المؤسسات الصحفية والتي جاءت كما يأتي:

الهيئة الوطنية للصحافة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي المهندس عبد الصادق الشوربجي انتخابات مجالس الإدارات الدكتور أحمد مختار

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