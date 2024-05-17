الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس كتلة الحوار: كلنا خلف قيادتنا السياسية للحفاظ على تراب الوطن

باسل عادل
باسل عادل

قال باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، إن الاصطفاف الوطني لا يعتبر خيار الآن، فنحن جميعًا خلف قيادتنا السياسية.

وأضاف باسل عادل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة صدى البلد، أن المشهد المصري مشهد يتجلى فيه الإصرار والكرامة والعزة، لافتًا إلى أن مؤتمر المنامة بالأمس بالقمة العربية كان  خير كاشف، حيث أن الخطاب الوحيد الواضح الذي وجه اتهامات لإسرائيل بشكل مباشر وللأمم المتحدة بشكل مباشر والنظام الدولي الذي يتعرض لخطر وانتهك في عدالته وشكله أمام الضمير الإنساني، كلها كاشفة جدًا.

وأوضح أن حجم الوعي ظهر في الثلاث "لا" الأولى ونحن في باكورة المشكلة والمعركة من بعد 7 أكتوبر والتحول الدولي الذي حدث وأصبح موائم للموقف المصري، يدفع إلى الثقة الشديدة جدًا في الحكمة المصرية والقيادة المصرية  وهو ما يدفعنا جميعًا أن نكون خلف قيادتنا السياسية للحفاظ على تراب الوطن. 

القمة العربية بالبحرين رئيس كتلة الحوار القضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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