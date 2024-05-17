الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كرم جبر يكشف عن رسائل كلمة الرئيس السيسي للمجتمع الدولي أمام القمة العربية بالبحرين

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الفصائل الفلسطينية أمامها فرصة كبيرة في حل الدولتين وتوحيد الصف، معبرًا: "الحل العسكري أدى لتآكل أجزاء من الدولة الفلسطينية".

الجهود المصرية لنصرة فلسطين 

وأكد الصحفي كرم جبر، خلال استضافته ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن الرئيس السيسى وجه رسائل حاسمة للمجتمع الدولى أمام القمة العربية الـ33 في البحرين، حيث دلت كلمة الرئيس على أن معركة السلام طويلة تحتاج لمخلصين.

وأضاف في حديثه، أن مصر تحترم تعهداتها الدولية واتفاقياتها ووضعت في حسبانها جميع السيناريوهات إذا اخترقت إسرائيل معاهدة السلام، مؤكدا أنه لا يقبل أي مواطن عربي مصافحة إسرائيلي يده مخضبة بالدماء، حيث ارتكبت هذه الدولة الكثير من المجازر البشرية بحق الشعب الفلسطيني الباسل الذي يدافع عن وطنه.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية من ضمن آليات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الضغوط سوف تؤتي ثمارها، وعلى حماس أن تستغل الفرصة لإحياء حلم حل الدولتين.

حل الدولتين 

وتابع: "عقلية نتنياهو مدمرة زرع الكراهية لإسرائيل فى المنطقة كلها، وعليه ألا يستهين بصبر مصر وجيشها والرئيس السيسى، وعلى الجميع أن يدركوا أنه سلام فى الشرق الأوسط إلا بحل الدولتين، ومصر تصدت بكل حزم وقوة للإدعاءات الإسرائيلية الباطلة المتعلقة بفكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني".

وذكر: "مصر ظلت وستظل داعمة للقضية الفلسطينية حتى تحقيق السلام وتتسلح بصبر أيوب ولديها أهداف استراتيجية لا تتغير، ولجديها قوة ومخزون من الخبرات تستوعب ما يحدث فى فلسطين ورفح".

كرم جبر جابر القرموطي مانشيت سي بي سي نصرة فلسطين

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