الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب "المؤتمر": القصف الإسرائيلى لمخيمات النازحين برفح انتهاك جديد للقانون الدولى

الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة

ندد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بجرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها قصف مخيم النازحين قرب مقر لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" غربي رفح، الأمر الذي أدي لسقوط المئات من القتلى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

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انتهاك جديد للقانون الدولي 

وأكد حزب المؤتمر أن قصف القوات الإسرائيلية المتعمد خيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية يُعد انتهاكًا جديدًا وسافرًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

ووصف حزب المؤتمر الأفعال والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين الفلسطينيين في المخيمات بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية، وتمثل جرائم حرب لم يشهدها التاريخ.

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التصدي للجرائم الإسرائيلية

وطالب حزب "المؤتمر" المجتمع الدولي بأكمله بالتصدي لها ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم التي تُرتكب في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، والتحرك فورًا وبشكلٍ فاعل وإلزام إسرائيل بتحمل مسئولية ممارساتها ومحاسبتها على أفعالها وجرائمها التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.
وجدد حزب المؤتمر دعمه للقيادة السياسية المصرية في جميع قراراتها، مثمنًا الموقف المصري منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بداية من رفض سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والتصدي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، فضلًا عن إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في غزة، وحرصها على إقامة الدولة الفلسطينية وحصول أبناء الشعب الفلسطيني على حقوقهم كاملة.

حزب المؤتمر الاحتلال الإسرائيلي غزة النازحين أونروا رفح مخيم

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