"المؤتمر": موقف الدولة المصرية ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية

أكد القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تواصل دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله لحقوقه المشروعة.



وقال جبر، في تصريحات صحفية له، إن موقف الدولة المصرية ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا: "لم ولن نتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني حتى يحصل على حقوقه المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".

وتابع أن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ينبع من الالتزام التاريخي والأخلاقي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار القبطان محمود جبر إلى أن حكم محكمة العدل الدولية الذي ألزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار وفتح المعابر، يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية.



ودعا المجتمع الدولي للوقوف صفًا واحدًا إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة، والعمل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لضمان تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

يذكر أن وزير الخارجية، سامح شكري، قال إن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية، في تصريحات تليفزيونية، أن مصر ترفض توظيف إسرائيل إمعانها في السيطرة على معابر غزة كأداة لإحكام الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني في القطاع، مجددًا التحذير من مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.