الإصلاح والنهضة: مجزرة رفح الفلسطينية تضاف لسجل دموى للاحتلال الإسرائيلى

أدان حزب الإصلاح والنهضة، بأشد العبارات، ما أقدم عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي من قصف لعشرة مراكز إيواء نازحين تابعة لوكالة الأونروا في رفح الفلسطينية، في جريمة إبادة جماعية جديدة تضاف لسجل دموي للاحتلال الإسرائيلي.

مجزرة رفح الفلسطينية

وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن الجموح الإسرائيلي لا يزيد المشهد الحالي سوى تعقيدًا، ويرى الحزب أن تزامن تلك الخطوة المتهورة في أعقاب محاولات مصر تنشيط مفاوضات التهدئة يؤكد على أن من يسعى جاهدًا لتعطيل السلام في المنطقة ليس سوى إسرائيل وداعميها.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وناشد حزب الإصلاح والنهضة عقلاء العالم أن يستمعوا لصوت الإنسانية والعقل والسلام الذي لطالما دعت إليه الدولة المصرية والقيادة السياسية حقنًا لدماء الأبرياء وإقرارًا للحقوق الفلسطينية المشروعة، وسعيًا وراء السلام واستقرار المنطقة والإقليم والعالم.

على صعيد آخر، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحاجة ماسة وضرورية أكثر من أي وقت مضى إلى الاستمرار في الحوار والتعاون لتعزيز حقوق الإنسان في منطقتنا العربية، من خلال منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتتمثل في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب، وكذلك الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العربية.

جاء ذلك عقب مشاركتها بمحاضرة في البرنامج التدريبي، الذي تنظمه جامعة الدول العربية لإعداد مدربين عرب في مجال حقوق الانسان تحت مظلة برنامج حوار الذي يتم بالشراكة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.