الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائب جمال عبيد: الرئيس السيسى اكتسب ثقة العالم فى قدرته على حل النزاعات

النائب جمال عبيد
النائب جمال عبيد

قال النائب جمال عبيد عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان سباقا حينما دعا كل دول العالم وقادتها بالعمل على القضاء على الإرهاب حتى يتحقق الأمن للعالم ككل، كما يدعو الرئيس لإقرار السلم والأمن في المنطقة وحل النزاعات عن طريق جلوس الأطراف المتنازعة على طاولة المفاوضات، كما تسعى القيادة السياسية بزعامته للوساطة في حل الأزمات الاقليمية، مؤكدًا أن الأيام أثبتت بعد نظر الرئيس السيسي وحنكته في إدارة الأزمات فهو يمثل دائما صوت العقل.

مواقف ثابتة

وأضاف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، في تصريحات ل"الدستور " أنه قبل قرارات محكمة العدل الدولية كانت دعوة الرئيس وموقفه الثابت برفض تهجير الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، والتأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو لعام ١٩٦٧ وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

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 تحركات مستمرة لوقف الحرب على غزة 

وأشار عبيد،  إلى أنه منذ اندلاع أحداث العنف في السابع من أكتوبر الماضي ويسعى الرئيس السيسي بكل السبل الممكنة لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأبرياء سواء عن طريق رعاية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما يقوم بشكل متواصل بمشاورات ولقاءات واتصالات بقادة العالم للتوصل لتنفيذ هدنة وادخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بشكل عاجل، والتوصل إلى تسوية عادلة للأزمة وقد حظي الرئيس السيسي بثقة عالمية حيث يواصل قادة العالم التواصل معه وآخرهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو ما يعكس ثقل ودور مصر الحيوي في حل النزاعات في المنطقة.

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و دعا عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي للاستماع لنداءات الرئيس باقرار الأمن والسلام ونبذ العنف والتطرف وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالحرب على غزة.

النائب جمال عبيد حزب الشعب الجمهوري الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية الحرب على غزة

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