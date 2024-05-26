عرض برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: "تصاعد الخلاف داخل حكومة الحرب الإسرائيلية.. وجانتس يهدد بالاستقالة".

شيئا فشيئا يزيداد الداخل الإسرائيل غليانا، وتتسع هوة الخلاف داخل حكومة الحرب ومعها تزداد الفجوة بين قيادتها العسكرية والسياسية على طريقة إدارة الحرب في غزة وخطة اليوم التالي.

رفض الوجود العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة بعد الحرب مثل نقطة الخلاف الأبرز بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي لا يمتلك حتى الآن خطة واضحة لما بعد الحرب، سوى احتلال القطاع بشكل دائم لدواع أمنية.

من يدير غزة بعد الحرب؟ معضلة أخرى تؤجج الخلاف داخل الكابينت الإسرائيلي، فبينما يتمسك نتنياهو برفض الحكم الذاتي الفلسطيني، يجد "جالانت: بالمقابل أن وجود نظام عسكري إسرائيلي في غزة سيترك آثاره على الساحات الأخرى، وستدفع ثمنه إسرائيل بالدم، فضلا عن تكلفة اقتصادية باهظة ستتحملها تل أبيب.