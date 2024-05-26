الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال نفذ 3 عمليات اغتيال فى جنوب لبنان لعناصر حزب الله

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن اليوم يعتبر "الأحد الدامي" كما سمي في لبنان قائلا: إن هذا يرجع إلى العمليات المتبادلة على طول الحدود الجنوبية مع إسرائيل، إذ إن بداية العمليات- صباح اليوم- بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيال أحد عناصر حزب الله بمنطقة الناقورة في القطاع الغربية للجنوب اللبناني عبر استهداف دراجته النارية بصاروخ من مسيرة أطلقته مما أدى إلى استشهاد وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء، أنه توالت عمليات الاغتيالات حتى بلغت اليوم 3 عمليات اغتيالات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فكانت العملية الثانية في بلدة عيتا الشعب، وأسفرت عن سقوط شهيدين، بينما العملية الثالثة في بلدة حوله وأسفرت عن سقوط شهيدين أيضا.

وأشار إلى أنه يأتي ذلك مع سلسلة من الغارات الجوية بالتزامن مع عمليات الاغتيالات التي طالت بلدة يارين، وعدد من البلدات اللبنانية الأخرى ليرتفع عدد إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني اليوم إلى فقط إلى 7 شهداء، بالإضافة إلى عدد من المصابين، والتي منهم إصابات خطيرة.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية حزب الله أحمد سنجاب الغارات الجوية

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