الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل القاهرة الإخبارية: الطائرات الإسرائيلية تنفذ أحزمة نارية على رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تنفذ عددًا من الأحزمة النارية على مدينة رفح الفلسطينية، وما زلت المناطق الشرقية من المدينة تتعرض للقصف.

 

الزوارق الحربية توجه القذائف للمناطق الغربية لمدينة رفح

وأضاف، أن الزوارق الحربية توجه القذائف للمناطق الغربية لمدينة رفح، التي تعتبر من الأماكن التي تشهد تكدسًا كبيرًا من النازحين.

ونوه، إلي أن النازحين في ازدياد مستمر نتيجة للغارات العنيفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلي أن انتشار القوات على الأرض، بالإضافة إلى القصف المستمر، أسهم في تفاقم الأزمة للشعب الفلسطيني.

وأشار، إلي أن الوضع الإنساني في غاية السوء، بسبب نقص الإمدادات الغذائية والطبية، خاصة بعد المجزرة التي شهدتها مدينة خيام النازحين غرب مدينة رفح، والتي أسفرت عن سقوط 45 شهيدًا.

مراسل القاهرة الاخبارية رفح الفلسطينية الطائرات الإسرائيلية القاهرة الإخبارية رفح

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: عملية طعن عند باب الخليل أحد أبواب البلدة القديمة فى القدس المحتلة

إعلام لبنانى: مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف أطراف كفر شوبا فى جنوب لبنان

معظمهم من النساء والأطفال.. "الصحة الفلسطينية": 45 شهيدًا بمجزرة رفح الفلسطينية

دبلوماسي سابق: الحكومة الإسرائيلية لا تحترم القوانين الدولية ولا الإنسانية

حماس: جيش الاحتلال ارتكب مجزرة رفح الفلسطينية فى تحدٍ وتجاهل لقرار محكمة العدل الدولية

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: إسرائيل لم تتأخر بالمجاهرة فى رفض قرار العدل الدولية

الرئاسة الفلسطينية: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية الجرائم الإسرائيلية برفح الفلسطينية

أستاذ أدب عبري: الخلاف بين حكومة الحرب الإسرائيلية عميق

الأكثر قراءة

5 حالات لاستبعاد الطلبات.. آخر التطورات بشأن مسابقة معلم مساعد مادة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

جوزيب بوريل: لا مكان آمنًا فى قطاع غزة.. ولا بد من وقف الحرب

مصدر يكشف سبب تجاهل حسام حسن لـ"كهربا" وعمر كمال من قائمة المنتخب

قرار جديد بحق بلوجر اتهمها زوجها بالزنا فى حلوان

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح

شكوى جديدة للجنائية الدولية.. إسرائيل تصر على استهداف الصحفيين فى غزة

انهيار الداخل الإسرائيلي.. وجيش الاحتلال يفقد الدعم بسبب فشل حرب غزة