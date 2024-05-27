مراسل القاهرة الإخبارية: الطائرات الإسرائيلية تنفذ أحزمة نارية على رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تنفذ عددًا من الأحزمة النارية على مدينة رفح الفلسطينية، وما زلت المناطق الشرقية من المدينة تتعرض للقصف.

الزوارق الحربية توجه القذائف للمناطق الغربية لمدينة رفح

وأضاف، أن الزوارق الحربية توجه القذائف للمناطق الغربية لمدينة رفح، التي تعتبر من الأماكن التي تشهد تكدسًا كبيرًا من النازحين.

ونوه، إلي أن النازحين في ازدياد مستمر نتيجة للغارات العنيفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلي أن انتشار القوات على الأرض، بالإضافة إلى القصف المستمر، أسهم في تفاقم الأزمة للشعب الفلسطيني.

وأشار، إلي أن الوضع الإنساني في غاية السوء، بسبب نقص الإمدادات الغذائية والطبية، خاصة بعد المجزرة التي شهدتها مدينة خيام النازحين غرب مدينة رفح، والتي أسفرت عن سقوط 45 شهيدًا.