الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تصف القصف بـ"الحادث المأساوي".. أبرز ردود الفعل على مجزرة رفح الفلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توالت ردود الفعل العربية والدولية، اليوم، على مجزرة الخيام برفح، التي راح ضحيتها أكثر من 35 فلسطينيًا، وأصيب العشرات غالبيتهم من النساء والأطفال، في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين ومخيم نازحين شمال غرب رفح.

ويقع المخيم ضمن مناطق حددها جيش الاحتلال مسبقًا على أنها آمنة، ودعا النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، ردود الفعل على مجزرة رفح الفلسطينية:

_مصر تدين بأشد العبارات القصف المتعمد لخيام النازحين. 

_مصر تطالب مجلس الأمن بالتدخل لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار. 

_الأمم المتحددة: القصف تحد صارخ للقانون والنظام الدوليين.

_البرلمان العربي: الاحتلال تجاوز كل القوانين والأعراف الدولية.

_الأردن: نطالب المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري لوقف العدوان. 

_الكويت: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية غي مسبوقة وجائم حرب. 

_الرئاسة الفلسطينية: المجزرة بشعة فاقت كل الحدود.

_أبو الغيط: هذه الجريمة سوف تقدم للمحاكم الدولية. 

ومن جانبها، وصفت مصر القصف الإسرائيلي على خيام النازحين بـ"الحدث المأساوي"، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل لضمان إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعمليات في مدينة رفح.

حيث اعتبرت مصر أن ذلك القصف “انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب”.

كما طالبت مصر “إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية”، بحسب البيان ذاته.

وعليه، جددت القاهرة مطالبتها إلى “مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية”.

وشددت على “حتمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته القانونية والإنسانية تجاه توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع تعريضهم لمخاطر تهدد حياتهم”.

 

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