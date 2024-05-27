الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جراحة خطيرة.. تطورات الحالة الصحية للفنان عباس أبو الحسن

عباس
عباس

أكد الفنان عباس أبو الحسن، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، إجرائه عملية جراحية في وتر أكيلس بساقه المينى، على خلفية تعرضه للقطع أثناء محاولته إنقاذ سيدتين من الدهس بسيارته بمدينة الشيخ زايد.

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تطورات الحالة الصحية لعباس أبو الحسن


وكتب عباس أبو الحسن: "قدرالله وما شاء فعل، أشكر العدد الغفير من الأصدقاء والمعارف والمتابعين الذين اهتموا بالسؤال عليّ وكانوا بمثابة السند النفسي في اختيار صعب مريت وما زلت أمر به، وأنا مدين لكم بالامتنان والعرفان، خضعت أمس الأول لعملية جراحية دقيقة لترميم وخياطة طرفي وتر أكيلس Achilles tendon في ساقي اليمنى والذي كان قد قُطع فجأة لعدم تحمله ضغط وزن سيارتي الهائل خلال محاولتي المستميتة لرفعها وقلبها على جانبها لإنقاذ السيدة التي علقت ملابسها بمجموعة الحركة الخلفية للسيارة المرتفعة".


وتابع أبو الحسن: "سأظل في تلك الجبيرة السوداء المبينة بالصور لمدة 6 أسابيع ممتنعًا عن الحركة ومن بعدها برنامج علاج طبيعي لمدة ستة أشهر، على أمل استعادة حركتي الطبيعي تدريجيًا من بعدها، كما منّ الله بالشفاء التام على السيدة منال أحد المصابتين وستعود إلى منزلها، وتحسنت حالة السيدة حُسنة المصابة الثانية لكنها ما زالت في غرفة العناية المركزة وتحتاج الى دعواتكم".

عباس أبو الحسن وتر أكيلس إنقاذ سيدتين انستجرام الفنان عباس أبو الحسن

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