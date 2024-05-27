محمد سلام وسيرين عبدالنور يدينان قصف إسرائيل مخيمات النازحين بفلسطين: "محكوم عليهم بالظلم"

أدان الفنان محمد سلام قصف الاحتلال الإسرائيلي لرفح الفلسطينية أمس، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى، حيث علق قائلًا: "وربك لبالمرصاد" .

سيرين عبدالنور تندد بقصف رفح

كما أدانت الفنانة سيرين عبدالنور قصف قوات الاحتلال لمخيمات النازحين على نفس الموقع قائلةً: "وين ما هربوا الموت لاحقهم، وكأن محكوم عليهم بالظلم، فعلاً ما فيه كلام بقى يعبر، بس فيه الله وعدالته، رفح فلسطين" .

إسرائيل تقصف رفح الفلسطينية

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، في انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.