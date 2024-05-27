كفرالشيخ: دعم العناية المركزة بمستشفيات بيلا وفوه بجهازي موجات صوتية للقلب

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم دعم أقسام العناية المركزة بمستشفيات بيلا وفوه المركزى بجهازى «موجات صوتية على القلب»، والذي يتم من خلالها إجراء الأشعة الصوتية لمرضى القلب بمكانه في سرير المستشفى دون الحاجة إلى نقله لقسم الأشعة مما يقلل معامل تعرض المريض لأدنى درجات الخطورة، فضلًا عن توفير الوقت والجهد ليصب ذلك في صالح الإجراءات الطبية وبرتوكول العناية المركزة والرعاية الصحية للمرضى، وذلك في ضوء تحسين المنظومة الصحية وتلبية لاحتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مدينة طبية بجامعة كفر الشيخ

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه جارٍ الانتهاء من الأعمال التنفيذية لإنشاء المدينة الطبية بجامعة كفرالشيخ، والتي تضم «مستشفى الطوارئ، ومستشفى الأورام، ومبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبى، والموقع العام للمدينة».

ويُقام مستشفى الطوارئ على مساحة 45 ألف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و8 أدوار متكررة، ويضم العديد من الأقسام، ومنها «قسم الطوارئ، قسم الأشعة، قسم الغسيل الكلوى»، بسعة 75 سريرًا، قسم الحروق بسعة 35 سريرًا، 9 غرف عناية مركزة، 76 غرفة إقامة، بإجمالي 455 سريرًا للإقامة، 15 غرفة عمليات كبرى، 7 غرف عمليات صغرى، ويبلغ إجمالى عدد الأسرة بالمستشفى 690 سريرًا، وتبلغ تكلفة المشروع نحو مليار و303 ملايين جنيه.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه جارٍ أيضًا الانتهاء من أعمال إنشاء مشروع تعلية ورفع كفاءة مركز الأورام بجامعة كفرالشيخ، والذي يُقام على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و3 أدوار علوية، ويضم غرفتين إشعاع خطى علاجى، وغرفة محاكاة، و3 غرف أشعة مقطعية ورنين وسينيه، و38 سريرًا للعلاج الكيماوى و38 سريرًا للإقامة وقاعة سيمينار، وتبلغ تكلفة المشروع 184 مليون جنيه.

أشار محافظ كفرالشيخ، أنه جارٍ أيضًا الانتهاء من الأعمال التنفيذية لمبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبى بجامعة كفرالشيخ، والذي يُقام على مساحة 20 ألف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و8 أدوار متكررة، ويضم 48 عيادة، وغرفتين للأشعة، و10 مدرجات سعة 100 فرد، و12 صالة تشريح، و8 غرف لاستراحة أعضاء الكادر الطبي، وتبلغ تكلفة المشروع 383 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى مشروع الموقع العام لمستشفى الطوارئ والأورام والعيادات الخارجية، والذي يتكون من أسوار، وبوابات وكابلات كهرباء، وخزانات، ومغاسل، وخزانات حريق، وتبلغ تكلفة المشروع 375 مليون حنيه.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه تم افتتاح مستشفيات جديدة أيضًا ومنها مستشفى بلطيم التخصصي، ومستشفى برج البرلس، ومستشفى سيدى غازي، ومستشفى قلين المركزي، مبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفرالشيخ العام، وأعمال التطوير التى شهدتها مستشفى فوة المركزي، وجارٍ إنشاء مستشفى الحامول المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، هذا بالإضافة إلى تزويد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي، وحضانات للأطفال بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجارٍ تطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالي محافظة كفرالشيخ.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، للدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة كفرالشيخ.