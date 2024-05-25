والد "الشناوي" يتوقع نتيجة مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

قال الحاج السيد الشناوي، والد محمد الشناوي قائد فريق النادي الاهلي ابن مركز الحامول بمحافظة كفرالشيخ، إن مباراة الأهلي مع الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال افريقيا ستكون موفقة لصالح النادي الأهلي، خاصة وأنهم قد خاضوا تدريبات طيلة الفترة الماضية استعدادا لتلك المباراة وأن نجله محمد قد استعد لتلك المباراة جيدا.

والد الشناوي يتوقع فوز الأهلي

وأضاف الشناوي، خلال تصريحات لـ"الدستور"، أنه يتوقع فوز النادي الأهلي علي نادي الترجي التونسي في المباراة المقرر انعقادها في الساعة 8 في استاد القاهرة الدولي بنتيجة 2 - 1 لصالح النادي الاهلي، مؤكدا أن فريق الترجي هو فريق قوي لا يستهان به ولكن يبقي النادي الاهلي صاحب البطولات القارية هو الأقوي.

ويستضيف فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجى التونسى فى الثامنة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

كان الأهلي قد تعادل سلبيًا مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.

وفي المقابل، يدخل الترجي المباراة المرتقبة بخيارين عكس الأهلي؛ أولهما الفوز بأي نتيجة والثاني هو التعادل الإيجابي 1-1 أو أكثر، وفى الحالة الأخيرة سيضمن التتويج مستفيدا من قاعدة الهدف الاعتباري.

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018، وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.