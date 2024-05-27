انطلاق تصفيات المشروع الوطني للقراءة بـ"أزهرية كفر الشيخ"

انطلقت تصفيات المشروع الوطني للقراءة التي تقام على مستوى الإدارات التعليمية الأزهرية للطلاب المشاركين من معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية، تحت رعاية الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وإشراف عام حسام حماد، الوكيل الثقافي، ومتابعة الدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر صالح، منسق المشروع بالمنطقة، أن التصفيات المقامة حاليًا تشمل جميع إدارات المنطقة، كما أنها تجرى فعالياتها بأربع فئات: الفئة الأولى للمرحلة الإبتدائية ويشارك بها طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، والفئة الثانية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي، بينما يتم تخصيص الفئة الثالثة لطلاب المرحلة الإعدادية، والفئة الرابعة لطلاب المرحلة الثانوية.

كما أنه سوف يتم تصعيد الطالب الأعلى في كل مستوى ليكون ممثلًا عن إدارته التعليمية فى التصفيات التي سوف تجرى غدًا الثلاثاء، على مستوى المنطقة، والتي من المقرر تصعيد طالب من كل مستوى بها، للمنافسة بالتصفيات النهائية على مستوى مناطق الجمهورية.