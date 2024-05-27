"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تأمر إسبانيا بوقف الخدمات القنصلية المقدمة لفلسطينيى الضفة الغربية

قالت وكالة فرانس برس "أ ف ب"، إن إسرائيل تأمر إسبانيا بوقف الخدمات القنصلية المقدمة لفلسطينيي الضفة الغربية اعتبارًا من أول يونيو، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الإثنين.

مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية

وطالب وزير خارجية إسبانيا، في مؤتمر صحفي لوزراء خارجية النرويج وأيرلندا وإسبانيا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أنه غدًا سنعلن رسميًا مع النرويج وأيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وزير خارجية إسبانيا: سأطلب من الوزراء الأوروبيين الآخرين دعم عمل محكمة العدل الدولية

وتابع أن كل قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف وعلى إسرائيل، لافتًا إلى أن "قصف رفح حدث بعد قرار محكمة العدل الدولية وعلينا رفع صوتنا لدعم القانون الدولي"، واختتم: "سأطلب من الوزراء الأوروبيين الآخرين دعم عمل محكمة العدل الدولية".

وقد أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج عن الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية اعتبارًا من 28 مايو الجاري.