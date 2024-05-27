مفوض "أونروا": الوكالة أُضعفت ماليًا خلال السنوات الماضية وتفاقم الأمر مع اتهامنا بالإرهاب

أكد مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، أنه تم إضعاف الوكالة ماليًا خلال السنوات الماضية وتفاقم الأمر مع اتهام بعض موظفينا بالمشاركة في 7 أكتوبر.

عدد ضحايا الوكالة وصل إلى 192 قتلوا في قطاع غزة.. وهذا أمر غير مسبوق

وتابع، في مؤتمر صحفي في لبنان نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن هناك حملات ضد هيئات الأمم المتحدة ووصفها بالإرهابية، ولكن هناك 14 جهة مانحة استأنفت مساهماتها للوكالة والجهة المانحة المتبقية هي الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن عدد ضحايا الوكالة وصل إلى 192 من موظفي الوكالة قتلوا في قطاع غزة وهذا أمر غير مسبوق.

وفي وقت سابق، أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التزام الوكالة بمواصلة دعم لاجئي فلسطين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت المدنية والأممية.