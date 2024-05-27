الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شكري: التطورات في قطاع غزة بالغة الخطورة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكرى

طالب وزير الخارجية سامح شكري الوزراء العرب والإسلاميين بالاجتماع مع المجلس الأوروبي لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

 

التطورات فى قطاع غزة بالغة الخطورة

وقال، في تصريحات تليفزيونية نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، إن التطورات في قطاع غزة بالغة الخطورة، وعلى الوزراء العرب والإسلاميين الاجتماع مع المجلس الأوروبي في إطار سعي مشترك لوقف هذه المأساة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية والخروج من هذه الأزمة.

وتابع أن الاستهداف المستمر للمدنيين لا يأتي إلا بأضرار بالغة كما شاهدنا أمس بقصف خيام النازحين في رفح الفلسطينية وهو الأمر الذي يقتضي من الضمير العالمي أن يستيقظ لهذا الوضع، لافتا إلى أنه مع ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الذي وصل إلى 36 ألف شهيد ولا يتحرك المجتمع الدولي فهذا أمر غير مسبوق ولا يمكن الاستمرار على هذا العدد من الضحايا والمصابين واستمرار هذه الحرب.

المجتمع الدولي المجلس الأوروبى الأوضاع في قطاع غزة الوزراء العرب شكرى الضمير العالمي

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