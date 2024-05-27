الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الوضع خطير".. شكرى يطالب بتضافر جهود المجتمع الدولى لوقف الحرب على غزة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكرى

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن الوضع في الضفة الغربية خطير للغاية ويجب التعامل مع عنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع، في تصريحات تليفزيونية نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أننا سنجتمع اليوم مع الوزراء الأوروبيين لطرح رؤية تمت صياغتها من قبل مجموعة الوزراء العرب التي تؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف، مطالبًَا بتضافر جهود المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي تحت راية وكلمة واحدة لإعلاء مبادئ الإنسانية ووقف هذه الحرب المدمرة في قطاع غزة.

قطاع غزة الضفة الغربية الشعب الفلسطيني عنف المستوطنيين ضد الشعب الفلسطيني الاتحاد الأوروبي المجتمع الدولي

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