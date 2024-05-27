الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيرلندا تندد بالاعتداء على مخيم اللاجئين في رفح: “انتهاك صارخ لقرار محكمة العدل الدولية”

مخيم اللاجئين
مخيم اللاجئين

علق وزير الخارجية إيرلندا مايكل مارتن، على المجزرة التي قام بها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بقصف خيام النازحين في رفح الفلسطينية مما أدى إلى حرق الخيام وارتقى خلالها أكثر من 40 شهيدا فلسطينيا معظمهم من الأطفال.

هذا هو الوقت المناسب لذلك بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

وقال في مؤتمر صحفي لوزراء خارجية النرويج وأيرلندا وإسبانيا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إن ما حدث اليوم من اعتداءات على مخيم اللاجئين أمر يناقد القانون الدولي ويعد انتهاك صارخ لقرار محكمة العدل الدولية.

نتخذ خطوات ملموسة لتنفيذ حل الدولتين

وأشار إلى أن قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية اليوم جاء في الوقت المناسب لذلك، كما جاء هذا القرار بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لافتًا إلى أننا نؤكد ضرورة دعم خطة الإصلاح للشعب الفلسطيني وناقشت ذلك مع رئيس الوزراء الفلسطيني، ونتخذ خطوات ملموسة لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وطالب وزير خارجية أيرلندا، إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح، لافتًا إلى أنه علينا الدفاع عن عمل واستقلالية محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

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