مفوض وكالة "أونروا": المعلومات الواردة من رفح مرعبة

قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، إن المعلومات الواردة من رفح عن مزيد من الهجمات على العائلات التي تبحث عن مأوى مرعبة.

الهجمات التى نتعرض لها تهدف إلى منع تقديم الخدمات للفلسطينيين

وتابع، في مؤتمر صحفي في لبنان نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن الهجمات التي نتعرض لها تهدف إلى منع تقديم الخدمات للفلسطينيين، ونبذل أقصى جهد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أننا نعمل على الوفاء بالتزاماتنا لحماية اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن إسرائيل دمرت البنية التحتية في قطاع غزة، كما منعت طاقم الوكالة من الوصول للمقر الأممي ببيروت.