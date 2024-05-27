الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفوض وكالة "أونروا": المعلومات الواردة من رفح مرعبة

رفح 
رفح 

قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، إن المعلومات الواردة من رفح عن مزيد من الهجمات على العائلات التي تبحث عن مأوى مرعبة.

الهجمات التى نتعرض لها تهدف إلى منع تقديم الخدمات للفلسطينيين

وتابع، في مؤتمر صحفي في لبنان نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن الهجمات التي نتعرض لها تهدف إلى منع تقديم الخدمات للفلسطينيين، ونبذل أقصى جهد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أننا نعمل على الوفاء بالتزاماتنا لحماية اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن إسرائيل دمرت البنية التحتية في قطاع غزة، كما منعت طاقم الوكالة من الوصول للمقر الأممي ببيروت.

رفح قطاع غزة بيروت اللاجئين الفلسطينيين أونروا فلسطين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الامم المتحدة البنية التحتية في قطاع غزة

مواد متعلقة

أبوالغيط: استمرار جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطينى بقصف مخيم النازحين فى رفح

شكري: التطورات في قطاع غزة بالغة الخطورة

"الوضع خطير".. شكرى يطالب بتضافر جهود المجتمع الدولى لوقف الحرب على غزة

يائير جولان: “نتنياهو” لا يهتم إلا بنجاته الشخصية ولا يعنيه إن احترقت الدولة

إيرلندا تندد بالاعتداء على مخيم اللاجئين في رفح: “انتهاك صارخ لقرار محكمة العدل الدولية”

"مجزرة رفح".. شكرى: إسرائيل تعمل على تدمير قطاع غزة لتصفية القضية الفلسطينية

"أوقفوا المأساة".. شكرى يؤكد استمرار الجهود المصرية لإدخال المساعدات لغزة

3 دول أوروبية تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية غدًا

الأكثر قراءة

بشائر عيد الأضحى.. 25 ألف رأس ماشية طازجة ومبردة فى منافذ التموين

مفاجأة سارة بشأن أسعار اللحوم فى الأسواق

اختطاف طفل في ظروف غامضة بالمنوفية

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

عروسة ترفع دعوى خلع بعد 20 يوم زواج.. ماذا حدث ؟

الحكم في طعون بطلان انتخابات نادي الزمالك اليوم الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

انهيار الداخل الإسرائيلي.. وجيش الاحتلال يفقد الدعم بسبب فشل حرب غزة

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا