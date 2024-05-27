"أوقفوا المأساة".. شكرى يؤكد استمرار الجهود المصرية لإدخال المساعدات لغزة

أكد وزير الخارجية سامح شكري استمرار الجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة والإفراج عن الأسرى.

كما شدد، في تصريحات تليفزيونية نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتصدي لانتهاكات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل وقف المأساة الإنسانية في قطاع غزة.

وقام الطيران الحربي الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، بقصف خيام النازحين في رفح الفلسطينية ما أدى إلى حرق الخيام وارتقى أكثر من 40 شهيدا فلسطينيا معظمهم من الأطفال.