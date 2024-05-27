الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أوقفوا المأساة".. شكرى يؤكد استمرار الجهود المصرية لإدخال المساعدات لغزة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكرى

أكد وزير الخارجية سامح شكري استمرار الجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة والإفراج عن الأسرى.

كما شدد، في تصريحات تليفزيونية نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتصدي لانتهاكات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل وقف المأساة الإنسانية في قطاع غزة.

وقام الطيران الحربي الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، بقصف خيام النازحين في رفح الفلسطينية ما أدى إلى حرق الخيام وارتقى أكثر من 40 شهيدا فلسطينيا معظمهم من الأطفال.

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