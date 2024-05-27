الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المقررة الأممية لحقوق الإنسان: قسوة إسرائيل وتحديها القانون والنظام الدولى غير مقبولين

فرانشيسكا ألبانيز
فرانشيسكا ألبانيز

قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إن قسوة إسرائيل وتحديها القانون والنظام الدوليين غير مقبولين.

وتابعت، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مخيم نازحين برفح، ما أدى لحرق الناس أحياء، ويجب أن تواجه إسرائيل العقوبات والعدالة وتعليق الاتفاقيات.

واختتمت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية أن الإبادة الجماعية في غزة لن تنتهي بسهولة دون ضغوط خارجية.

الإبادة الجماعية في غزة الأراضي الفلسطينية إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي مخيم نازحين برفح رفح المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية

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