أسعار الأسماك في سوق بورسعيد بالإسماعيلية
استقرت أسعار الأسماك في سوق بورسعيد بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، ورصدت "الدستور" أسعار الأسماك كالتالي:
أسعار الأسماك اليوم
فسيخ: 150 جنيهًا.
بوري: 150 جنيهًا بالشواء (٣ أسماك في الكيلو).
بوري: 140 جنيهًا (4 أسماك في الكيلو).
سجانا صايمة: 200 جنيه.
كاربديا مبطرخة: 80 جنيهًا.
استورومباه: 100 جنيه.
كابوريا ذكر: 70 جنيهًا.
كابوريا أنثى: 130 جنيهًا.
كابوريا أنثى: 140 في الكيلو حسب الحجم.
جمبري بلدي ملوخية: 150 جنيهًا.
لوت من قناة السويس: 170 جنيهًا.
لوت مقلي جاهز: 200 جنيه.
جمبري جامبو: 350 جنيهًا.
سوبيا بلدي: 450 جنيهًا.
طبق لوجز: 40 جنيهًا.
خلول: 70 جنيهًا.
طبق جمبري كفتة: 130 جنيهًا.
شبار مياه مالحة: 100 جنيه بالشوي.
شبار تم تنظيفه جاهز: 90 جنيهًا.
طاجن خلول: 100 جنيه.
شبار مقلي جاهز: 120 جنيهًا.
طبق أرز: 15 جنيهًا.
طبق سلطة: 5 جنيهات.