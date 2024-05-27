الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الأسماك في سوق بورسعيد بالإسماعيلية

أسماك
أسماك

استقرت أسعار الأسماك في سوق بورسعيد بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، ورصدت "الدستور" أسعار الأسماك كالتالي:

أسعار الأسماك اليوم

فسيخ: 150 جنيهًا.

بوري: 150 جنيهًا بالشواء (٣ أسماك في الكيلو).

بوري: 140 جنيهًا (4 أسماك في الكيلو).

سجانا صايمة: 200 جنيه.

كاربديا مبطرخة: 80 جنيهًا.

استورومباه: 100 جنيه.

كابوريا ذكر: 70 جنيهًا.

كابوريا أنثى: 130 جنيهًا.

كابوريا أنثى: 140 في الكيلو حسب الحجم.

جمبري بلدي ملوخية: 150 جنيهًا.

لوت من قناة السويس: 170 جنيهًا.

لوت مقلي جاهز: 200  جنيه.

جمبري جامبو: 350 جنيهًا.

سوبيا بلدي: 450 جنيهًا.

طبق لوجز: 40 جنيهًا.

خلول: 70 جنيهًا.

طبق جمبري كفتة: 130 جنيهًا.

شبار مياه مالحة: 100 جنيه بالشوي.

شبار تم تنظيفه جاهز: 90 جنيهًا.

طاجن خلول: 100 جنيه.

شبار مقلي جاهز: 120 جنيهًا.

طبق أرز: 15 جنيهًا.

طبق سلطة: 5 جنيهات.

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