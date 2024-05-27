الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: قصف مخيم النازحين فى رفح هجوم وحشى وجريمة حرب

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

وصف النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مخيم النازحين في مدينة رفح، ما أدى إلى تدمير واسع وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بأنه هجوم وحشي وجريمة حرب وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.

وقال الخبيري، في تصريحات صحفية له، إن استهداف المدنيين الأبرياء والنازحين الذين لا مأوى لهم هو عمل همجي يجب إدانته بأقوى العبارات.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هذه الاعتداءات المتكررة تُظهر بوضوح وحشية الاحتلال وعدم اكتراثه لحياة البشر وحقوقهم الأساسية.

دعم الشعب الفلسطينى

وأكد النائب نادر الخبيري، الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر كانت ولا تزال تقف بجانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

وتابع عضو مجلس النواب أن دعم مصر للشعب الفلسطيني هو موقف مبدئي لن يتغير،  حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد النائب نادر الخبيري على ضرورة التدخل الفوري للمجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات المتكررة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وطالب عضو مجلس النواب جميع الدول المحبة للسلام والمؤسسات الدولية بتحمل مسئولياتها واتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الجرائم البشعة.

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