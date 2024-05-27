الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"زيارة مجانية وتسهيلات لذوي الهمم" خدمات المتحف اليوناني الروماني لضيوفه

المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني

أعلن المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، عن جولات إرشادية مجانية لزوار المتحف للجمهور العام، بمعدل كل ساعتين من يوم الأحد إلى الخميس، تحدد من الساعة ١٠ صباحًا حتى ٤ عصرًا، ويومي الجمعة السبت من ١٠ صباحًا حتى ٦ مساءً، بشرط التنسيق المسبق للمجموعات مع قسم العلاقات العامة بالمتحف.

كما وفر المتحف اليوناني الروماني عديد من الخدمات لتسهيل وتعزيز الزيارة لضيوف المتحف من ذوي القدرات الخاصة، ليكون لهم نصيب للاستمتاع بالجولات الإرشادية داخل المتحف.

ويُقدم المتحف خلال الجولات الإرشادية المجانية، كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، رامبات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ١٩ قطعة ببطاقات شرح برايل، و١٩ قطعة متاحة للمس للمكفوفين وضعاف البص.

ويسهل المتحف اليوناني الروماني على ضيوفه من ذوي القدرات الخاصة الجولة بتوفير قلم ذكي ناطق لقراءة بطاقات الشرح للمكفوفين وضعاف البصر، تصوير فوتوغرافي مجاني بالموبايل بدون فلاش، مطعم وكافتيريا للاستمتاع بالمأكولات والمشروبات داخل المتحف، حمامات مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.  

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النسيج.. حرف تراثية تحافظ عليها الأيدي الصغيرة باليوناني الروماني"صور"

المتاحف المتحف اليوناني الروماني جولات إرشادية مجانية ذوى القدرات الخاصة برايل

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