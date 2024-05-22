الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كبير الأثريين بالآثار الغارقة: هناك 4200 قطعة أثرية مغمورة فى الميناء الشرقى

فعالية تراث الإسكندرية
فعالية تراث الإسكندرية

قال الدكتور محمد مصطفى، كبير الأثريين بالإدارة العامة للآثار الغارقة، إن عدد القطع الأثرية الغارقة في موقع الميناء الشرقي المجاور لقلعة قايتباي يبلغ 4200 قطعة أثرية مغمورة بالمياة تم استخراج 40 قطعة أثرية فقط.

واصل خلال فعالية بزوغ الوجهة البحرية للإسكندرية القديمة بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بحضور الدكتورة أمل العرجاوي مدير مكاتب الهيئة، والدكتور إسلام سليم رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة، والدكتور محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية، أن الآثار الغارقة متواجدة أسفل بحر الإسكندرية على مساحة 13 ألف متر مربع، تملؤها قطع أثرية تعود لمختلف العصور اليونانية الرومانية والمصرية الفرعونية، وهذا ما تم حصره بالتصوير الفوتوجراميتري ثلاثي الأبعاد.

وتابع أن الآثار الغارقة تحت المياه تتنوع ما بين تماثيل وبقايا مراكب غارقة، وأرصفة ميناء، ومجموعة من الأنفورات، علاوة على مجموعة كبيرة من الأرضيات من الحجر الجيري والرخام على مساحات كبيرة تعود للعصر البطلمي، ولكن ليس كل ما هو غارق يتم استخراجه، فلا نستطيع استخراج أي من القطع الأثرية الزائد وزنها عن 200 كيلو فيترك مغمورًا تحت الماء.

وأكمل أنه تم تزويد المتاحف المصرية بمجموعة مميزة من القطع الأثرية الغارقة في متحف الإسكندرية القومي، المتحف اليوناني الروماني، وسيخصص قاعة للقطع الأثرية المغمورة بالمياه في المتحف المصري الكبير.

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للاثار الغارقة لقلعة قايتباي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الآثار الغارقة القطع الاثرية الغارقة

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