الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التقديم حتى 31 مايو.. شواطئ الإسكندرية تستعد لاستقبال مهرجان البلسوار (فيديو)

مهرجان البلسوار
مهرجان البلسوار

واصلت محافظة الإسكندرية جهودها لابراز جمال عروس البحر المتوسط وتنشيط السياحة الداخلية بالتزامن مع احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومى.

“الدستور” رصدت في مقطع فيديو، كواليس إطلاق "مهرجان بلسوار" لاحتضان المواهب الشابة ومحترفي التصوير لالتقاط الصور الفوتوغرافية لشواطىء عروس البحر المتوسط.

وأعلنت المحافظة عن استمرار تلقي طلبات التقديم حتى 31 مايو الجاري، للعرض على لجنة مختصة، الفنان الدكتور خالد هنو، الفنان الدكتور علاء الباشا، الفنانة الدكتورة ولاء بلال.

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