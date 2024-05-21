"اقبال ضعيف".. الرايات الخضراء ترفرف شرقا وغربا بشواطىء الإسكندرية

مع ارتفاع درجات الحرارة يلجأ المصطافون لشواطىء الإسكندرية للتخفيف من حدة الصيف بنسمات البحر.

ولكن على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، تشهد شواطىء عروس الأبيض المتوسط إقبالا ضعيفا في كلا القطاعين الشرقي والغربي بسبب الانشغال بامتحانات الشهاده الاعدادية والاستعداد للثانوية العامة.

ورفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على شواطىء الإسكندرية الراية الخضراء وهي تعني إتاحة النزول للبحر والاستمتاع بالسباحة، إضافة إلى أن البحر في شواطىء القطاع الغربي هادىء ومستقر.

تسجل درجات الحرارة اليوم 32 درجة مئوية للعظمى و23 درجة مئوية للصغرى، ماشجع الأهالى للتواجد بالشواطىء للسباحة والتخفيف من حرارة الطقس.



# عدم السماح بدفع اكراميات

وأكدت السياحة والمصايف على المصطافين بعدم السماح دفع اكراميات او اموال غير مستحقة خارج سعر التذكرة الرسمي والذي يشمل كافة خدمات الشاطىء.

وواصلت أن على المصطافين التعاون مع عمال الشاطىء وعدم القاء القمامة او فضلات المأكولات على البحر ورمال الشاطىء.

"اقبال ضعيف" رفع الرايات خضراء واستقرار البحر على شواطىء الاسكندرية

مع ارتفاع درجات الحرارة يلجأ المصطافين الى شواطىء الاسكندرية للتخفيف من حدة الصيف بنسمات البحر.

ولكن على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة اشهد شواطىء الاسكندرية اقبال ضعيف في كلا القطاعين الشرقي والغربي بسبب الانشغال بامتحانات الشهاده الاعدادية والاستعداد لامتحانات الثانوية العامة.

ورفعت الادارة المركزية للسياحة والمصايف على شواطىء الاسكندرية الراية الخضراء وهي تعني اتاحة النزول لبحر الاسكندرية والاستمتاع بالسباحة، اضافة الى ان البحر في شواطىء القطاع الغربي هادىء ومستقر.



لتسجل درجات الحرارة اليوم 32 درجة مئوية للعظمة و23 درجة مئوية للصغرى، وهو ماشجع المصطافين الي التواجد على شواطىء عروس المتوسط للسباحة والتخفيف من حرارة الطقس.



# عدم السماح بدفع اكراميات

واكدت السياحة والمصايف على المصطافين بعدم السماح بفرض اكراميات او اموال غير مستحقة الدفع خارج سعر التذكرة الرسمي والذي يشمل كافة خدمات الشاطىء.

وواصلت ان على المصطافين التعاون مع عمال الشاطىء وعدم القاء القمامة او فضلات المأكولات على البحر ورمال الشاطىء.