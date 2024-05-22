"الدستور" تزور مكتبة الإسكندرية: ماذا قال رواد منارة عروس المتوسط؟

منبر ثقافي مهم على المستوى المحلي والعربي والدولي تبرزه مكتبة الاسكندرية لتلعب دورًا ثقافيًا وتكون نافذة لمصر على العالم.

ففي جولة “الدستور” داخل مكتبة الاسكندرية التي تشهد اقبالا كبيره من الوفود العربية والاجنبية للاستفاده بالبرامج الثقافية المتنوعة ضمن الخريطة السياحية.

أكد د.أحمد زايد، مدير مكتبة الاسكندرية، إن اجتماع مجلس الأمناء للمكتبة مع الرئيس السيسي يعقد سنويا، لافتًا إلى أن الرئيس دائما ما يحرص على دعم المكتبة والثقافة وجزء من اهتماماته الكبيرة أنه يجعل المكتبة تلعب دورا ثقافيا وتكون نافذة لمصر على العالم وللعالم على مصر، وخلق مناخ ثقافي ونشر ثقافة التعايش والتعامل مع الآخر والتفاعل بين المجتمعات والأديان وتشجيع الشباب واكتشاف المواهب عند الاطفال.

قالت مليكة مصطفى، 22 عامًا، إنها دائمًا تتواجد داخل مكتبة الإسكندرية من اجل المذاكرة والاطلاع على المراجع الدراسية التي تدعم بحثها الدراسي، إضافة إلى متابعة الفعاليات والندوات التي تتميز بها المكتبة.

وأكمل مؤمن الشريف، 25 عاما، أن أهم أقسام مكتبة الاسكندرية التي تلفت انتباهها واهتمامها الفعاليات الأدبية خاصة انه مهتم بمجال الأدب والشعر، فالمكتبة لها برامج خاصة لدعم مجالات مختلفة من الفنون والأدب وتتيح الفرصه للقاء مع اشهر الادباء والتواصل معهم يخلق ثراء فكري كبير.

وواصلت شهد عبد الرحمن 30 عاما، أنها دائمة تتابع برنامج مكتبة الإسكندرية من فعاليات ومهرجانات متعددة ومن خلالها تستطيع التواصل والتفاعل مع الضيوف والحضور وهو ما يعزز دعم الشباب وبناء فكرهم وزيادة وعيهم من منبر ثقافي ذو ثقة.

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