الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الدستور" تزور مكتبة الإسكندرية: ماذا قال رواد منارة عروس المتوسط؟

مكتبة الاسكندرية
مكتبة الاسكندرية

منبر ثقافي مهم على المستوى المحلي والعربي والدولي تبرزه مكتبة الاسكندرية لتلعب دورًا ثقافيًا وتكون نافذة لمصر على العالم.

ففي جولة “الدستور” داخل مكتبة الاسكندرية التي تشهد اقبالا كبيره من الوفود العربية والاجنبية للاستفاده بالبرامج الثقافية المتنوعة ضمن الخريطة السياحية.

أكد د.أحمد زايد، مدير مكتبة الاسكندرية، إن اجتماع مجلس الأمناء للمكتبة مع الرئيس السيسي يعقد سنويا، لافتًا إلى أن الرئيس دائما ما يحرص على دعم المكتبة والثقافة وجزء من اهتماماته الكبيرة أنه يجعل المكتبة تلعب دورا ثقافيا وتكون نافذة لمصر على العالم وللعالم على مصر، وخلق مناخ ثقافي ونشر ثقافة التعايش والتعامل مع الآخر والتفاعل بين المجتمعات والأديان وتشجيع الشباب واكتشاف المواهب عند الاطفال.

قالت مليكة مصطفى، 22 عامًا، إنها دائمًا تتواجد داخل مكتبة الإسكندرية من اجل المذاكرة والاطلاع على المراجع الدراسية التي تدعم بحثها الدراسي، إضافة إلى متابعة الفعاليات والندوات التي تتميز بها المكتبة.

وأكمل مؤمن الشريف، 25 عاما، أن أهم أقسام مكتبة الاسكندرية التي تلفت انتباهها واهتمامها الفعاليات الأدبية خاصة انه مهتم بمجال الأدب والشعر، فالمكتبة لها برامج خاصة لدعم مجالات مختلفة من الفنون والأدب وتتيح الفرصه للقاء مع اشهر الادباء والتواصل معهم يخلق ثراء فكري كبير.

وواصلت شهد عبد الرحمن 30 عاما، أنها دائمة تتابع برنامج مكتبة الإسكندرية من فعاليات ومهرجانات متعددة ومن خلالها تستطيع التواصل والتفاعل مع الضيوف والحضور وهو ما يعزز دعم الشباب وبناء فكرهم وزيادة وعيهم من منبر ثقافي ذو ثقة.

txt

أحمد زايد: مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية يشيد بموقف الرئيس السيسى فى دعم القضية الفلسطينية

IMG_20240522_154914
IMG_20240522_154914
IMG_20240522_154921
IMG_20240522_154921
مكتبة الاسكندرية لقاء الرئيس السيسي دور مكتبة الإسكندرية أبرز أنشطة مكتبة الإسكندرية أنشطة مكتبة الإسكندرية اليوم

الأكثر قراءة

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

عاجل.. طيران الاحتلال يشن غارة على المخيم الجديد فى النصيرات وسط قطاع غزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس الترم الثاني عبر الدستور

"الأرصاد" تُحذر من طقس الخميس.. وتعلن موعد انكسار الموجة الحارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة