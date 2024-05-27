وكيل "صحة الإسماعيلية" تحيل عاملين في وحدة "أبوجريش" للتحقيق

أصدر ت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، قرارًا بإحالة عدد من العاملين بوحدة أبو جريش الصحية للتحقيق؛ لوجود تقصير وإهمال في أداء العمل، ووجهت بإعادة تقييم القوى البشرية بالوحدة وتكليف فريق للمتابعة وإعداد تقرير للعرض خلال اسبوع.

تفاصيل الزيارة

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئه التى أجرتها الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، على وحدة أبو جريش بإدارة أبو صوير الصحية؛ للوقوف على انتظام سير العمل،تواجد الفريق الطبي،جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية.

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، غرف الاستقبال،التطعيمات وعيادة تنظيم الاسرة وتابعت إنتظام صرف الوسائل،وإتطلعت على دفاتر الحضور والإنصراف وحصر المتغيبين، وتفقدت عيادة الأسنان والتأكد من سلامة كرسي الكشف وتوافر المستلزمات الخاصة بالعيادة وإتباع معايير مكافحة العدوى،وأبدت ملاحظتها على تقييم تسجيل الحالات بالسجلات وكذلك مستوى النظافة العامة وإستكمال الفرش غير الطبى بالوحدة.

وتابعت الدكتورة ريم مصطفى، معدل تردد المواطنين واوصت بتكثيف الدعاية لزيادة الإقبال على الكشف بالمبادرات الرئاسية بالوحدة،ثم توجهت للصيدليه وراجعت كشوف الأدويه للتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات،وشددت على إعادة مراجعة ترتيب أصناف الأدويه ووضع الأسماء بشكل صحيح بمخزن الأدويه وفقًا لمعايير الجودة المتبعة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، على استمرار الرقابة والمتابعة المستمرة على جميع الوحدات الصحية للوقوف على مدى إنضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة بوحدات الرعاية الأولية.