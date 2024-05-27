برشلونة يودع تشافى بالفوز على إشبيلية فى ختام الليجا

انتهت رحلة المدير الفني تشافي هيرنانديز مع برشلونة بنغمة إيجابية، حيث تمكن فريقه من تحقيق فوز ثمين على مضيفه إشبيلية في مواجهة الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بدأ البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الخامسة عشرة، ورد إشبيلية بتسجيل يوسف النصيري هدف التعادل في الدقيقة 31.

وأبدع فيرمين لوبيز في تسجيل هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 59، ليحتفل به رفقة مدربه

رغم محاولات إشبيلية العديدة، إلا أنها لم تتمكن من هز شباك برشلونة مرة أخرى، لتنتهي المباراة بفوز "البارسا" بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز، ينهي برشلونة مشواره في الدوري برصيد 85 نقطة في المركز الثاني خلف ريال مدريد المُتوج باللقب بينما يتجمد رصيد إشبيلية عند 41 نقطة في المركز الرابع عشر.