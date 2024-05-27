الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برشلونة يودع تشافى بالفوز على إشبيلية فى ختام الليجا

تشافى
تشافى

انتهت رحلة المدير الفني تشافي هيرنانديز مع برشلونة بنغمة إيجابية، حيث تمكن فريقه من تحقيق فوز ثمين على مضيفه إشبيلية في مواجهة الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بدأ البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الخامسة عشرة، ورد إشبيلية بتسجيل يوسف النصيري هدف التعادل في الدقيقة 31.

وأبدع فيرمين لوبيز في تسجيل هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 59، ليحتفل به رفقة مدربه

رغم محاولات إشبيلية العديدة، إلا أنها لم تتمكن من هز شباك برشلونة مرة أخرى، لتنتهي المباراة بفوز "البارسا" بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز، ينهي برشلونة مشواره في الدوري برصيد 85 نقطة في المركز الثاني خلف ريال مدريد المُتوج باللقب بينما يتجمد رصيد إشبيلية عند 41 نقطة في المركز الرابع عشر.

برشلونة تشافي هيرنانديز تشافي اشبيلية الدوري الاسباني روبرت ليفاندوفسكي

مواد متعلقة

تقارير تؤكد رحيل بيب جوارديولا عن مانشستر سيتي في هذا الموعد

رسميًا.. جلطة سراي يُتوج بطلًا للدوري التركي للمرة 24

وداعية تشافي.. تشكيل برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

ساوثهامبتون يفوز بأغلى مباراة في العالم على حساب ليدز ويصعد للدوري الإنجليزي

ريال بيتيس يستهدف إعادة دانى سيبايوس من ريال مدريد

الإسماعيلى يفرض التعادل على البنك الأهلى فى دورى نايل

ظهير سيراميكا محمد شكرى يجرى جراحة "الرباط الصليبى" بنجاح فى ألمانيا

هل تشكل الجبهة اليسرى صداعًا فى رأس كولر أمام الترجى بنهائى إفريقيا؟

الأكثر قراءة

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يشرع بهدم محلين تجاريين فى بلدة حزما

بيان عاجل من حماس بشأن قصف جيش الاحتلال مراكز النازحين فى رفح

عاجل.. ارتفاع عدد شهداء مجزرة رفح إلى 40

مفاجآت تكشفها تحقيقات القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

عاجل.. 30 شهيدا إثر قصف الاحتلال مخيم النازحين شمال غربى رفح الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟