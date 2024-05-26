الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراء 3211 عملية قلب دعمًا للمرضى غير القادرين بقرى ونجوع الشرقية

العمليات
العمليات

في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية،  أعلنت جمعية الأورمان تنفيذ (3211) عملية قلب لصالح المرضى غير القادرين من قرى وعزب ونجوع محافظة الشرقية وذلك منذ بدء العمل إلى الآن.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن بالشرقية، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظات المختلفة.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الإستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظات، لافتًا أنها تتم تحت رعاية المحافظ وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

موضحًا أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا؛ نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

مضيفًا أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار مجانا.

وفى سياق متصل، شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية تحت رعاية عبدالحميد الطحاوى ومكتب مشروعات الأورمان، فى تنظيم معرضًا لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لدعم (200) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ابن العاص وابوشرابيه وسنجها وناطورة والسلامى مركز كفر صقر فى محافظة الشرقية. 


وصرح عبدالحميد الطحاوى بأن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان؛ لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان تمامًا.

جمعية الأورمان وكيل وزاة التضامن بالشرقية العمليات الجراحية محدودي الدخل القسطرة العلاجية

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