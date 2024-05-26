الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كامل غطاس يتابع تلقى ملفات التصالح بقرية النمرية وتفقد المجزر الآلى بأبو المطامير

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

 قام اليوم كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحير ، بجولة تفقدية داخل المركز التكنولوجى بقرية النمرية بمركز أبو المطامير حيث تابع سير العمل بالمركز التكنولوجي و تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية،وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة بضرورة متابعة استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء
 

حيث أكد غطاس على تسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام مشيراً إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء و سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز من مراكز المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأكد كامل غطاس السكرتير العام المساعد على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب ، مع الاهتمام بتقديم الخدمات فى اسرع ووقت لجميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون.

تفقد العمل داخل المجزر الآلى بأبو المطامير
 

كما قام  كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة بتفقد العمل داخل المجزر الآلى بأبو المطامير ويأتى ذلك فى إطار الاستعدادات لإستقبال عيد الاضحى المبارك حيث تفقد أقسام المجزر وٱلية وآجراءات الذبح المتبعة داخل المجزر للتيسير على كل من يتعامل معه وتجهيز عنابر الذبح، والتأكد من مستوى النظافة داخل المجزر، بما يلبي احتياجات المواطنين من أبناء محافظة البحيرة.

المجزر الآلى بأبو المطامير تصالح المبانى السكرتير العام محافظة البحيرة دمنهور

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