العثور على ربة منزل مذبوحة داخل منزلها فى البحيرة

عثر أهالي قرية صيرة معمل القزاز، التابعة لدائرة مركز شرطة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، على جثة ربة منزل، مذبوحة داخل منزلها فى ظروف غامضة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالدوار يفيد بعثور الأهالي على جثة ربة منزل داخل منزلها وبها إصابات بالرقبة، وتم نقل الجثمان للمشرحة بمستشفى كفرالدوار العام تحت تحفظ النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها.



انتقال الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفرالدوار لمكان الواقعة

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفرالدوار لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع "سمر. ر. ح "، 32 سنة مقيمة بناحية قرية صيرة معمل القزاز التابعة لدائرة المركز.

وأمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي برئاسة العميد أحمد سمير، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد الشرقاوي وكيل فرع البحث الجنائي، وذلك من أجل المساهمة في سرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.