الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بحلول عيد العنصرة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى حلول عيد العنصرة طبقا للتقويم القبطي.

السنكسار يوضح معنى عيد العنصرة

وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم تذكار حلول الروح القدس علي التلاميذ الأطهار بعلية صهيون حيث تكلموا بسائر اللغات وهو يسمي عيد العنصرة.

صديقين يحل ذكراهما في نفس الموعد

كميا يحيي الاقباط ذكرى نياحة الانبا جورحى رفيق إبرام، وقد ولد من والدين مسيحيين قديسين وكان برعي غنم أبيه ومال قلبه إلى الرهبنة فترك رعاية الغنم وكان عمره وقتئذ أربع عشرة سنة. وقصد برية القديس مقاريوس. وحدث وهو سائر في الطريق أن تراءى له الشيطان في زي شيخ وقال له ان أباك ظن أن وحشا ضاريا قد افترسك فشق ثيابه حزنا عليك والواجب أن تعود إليه لتطيب قلبه أولا ثم تعود إلى البرية فدهش القديس لذلك وفكر في نفسه وقال: " ان الكتاب المقدس يقول ": " من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني "، فلما قال هذا صار الشيطان مثل الدخان واختفي. وللوقت ظهر له ملاك الرب في زي راهب وأرشده إلى دير الأنبا أوريون.

الامتناع عن الطعام المطبوخ والفاكهة

وأقام فيه تحت إرشاد أحد الرهبان القديسين مدة عشر سنوات لم يذق طعاما مطبوخا ولا فاكهة، ثم رأي أن ينفرد في البرية الداخلية فذهب إلى دير الروم الذي للقديسين مكسيموس ودوماديوس باسقيط مقاريوس. واتفق أن حضر في نفس الوقت إلى هذا الدير القديس أبرآم. فذهبا معا إلى دير القديس مقاريوس. واجتمعا بالقديس يوأنس قمص شيهيت، فأسكنهما في قلاية قريبة منه تعرف بقلاية بجيج، وفيها تنيح الأنبا أبرآم. ثم تنيح بعده الأنبا جاورجي وكانت جملة حياته اثنتين وسبعون سنة.

كما تحتفل الكنائس المختلفة في مصر القبطية الارثوذكسية والكاثوليكية والروم الارثوذكس والانجيلية والاسقفية الانجليكانية بعدة عدة مناسبات مهمة.