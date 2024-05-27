الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بحلول عيد العنصرة

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى حلول عيد العنصرة طبقا للتقويم القبطي.

السنكسار يوضح معنى عيد العنصرة

 وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم تذكار حلول الروح القدس علي التلاميذ الأطهار بعلية صهيون حيث تكلموا بسائر اللغات وهو يسمي عيد العنصرة.

صديقين يحل ذكراهما في نفس الموعد

كميا يحيي الاقباط ذكرى نياحة الانبا جورحى رفيق إبرام، وقد ولد من والدين مسيحيين قديسين وكان برعي غنم أبيه ومال قلبه إلى الرهبنة فترك رعاية الغنم وكان عمره وقتئذ أربع عشرة سنة. وقصد برية القديس مقاريوس. وحدث وهو سائر في الطريق أن تراءى له الشيطان في زي شيخ وقال له ان أباك ظن أن وحشا ضاريا قد افترسك فشق ثيابه حزنا عليك والواجب أن تعود إليه لتطيب قلبه أولا ثم تعود إلى البرية فدهش القديس لذلك وفكر في نفسه وقال: " ان الكتاب المقدس يقول ": " من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني "، فلما قال هذا صار الشيطان مثل الدخان واختفي. وللوقت ظهر له ملاك الرب في زي راهب وأرشده إلى دير الأنبا أوريون. 

الامتناع عن الطعام المطبوخ والفاكهة

وأقام فيه تحت إرشاد أحد الرهبان القديسين مدة عشر سنوات لم يذق طعاما مطبوخا ولا فاكهة، ثم رأي أن ينفرد في البرية الداخلية فذهب إلى دير الروم الذي للقديسين مكسيموس ودوماديوس باسقيط مقاريوس. واتفق أن حضر في نفس الوقت إلى هذا الدير القديس أبرآم. فذهبا معا إلى دير القديس مقاريوس. واجتمعا بالقديس يوأنس قمص شيهيت، فأسكنهما في قلاية قريبة منه تعرف بقلاية بجيج، وفيها تنيح الأنبا أبرآم. ثم تنيح بعده الأنبا جاورجي وكانت جملة حياته اثنتين وسبعون سنة. 

كما تحتفل الكنائس المختلفة في مصر القبطية الارثوذكسية والكاثوليكية والروم الارثوذكس والانجيلية والاسقفية الانجليكانية بعدة عدة مناسبات مهمة.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

قداسات وصلوات .. هكذا تدعم الكنيسة طلاب الثانوية العامة في الامتحانات

خطوات جديدة للكنائس المصرية "الأرثوذكسية والكاثوليكية" في بلاد المهجر

أشهر قديسي الكاثوليك.. "الاسكندرانية" يتبركون بـ "الاسيزي"

"الأرثوذكسية" تستقبل كاهنها الجديد بـ"الدومينيكان".. وتُسيّم جددًا بالمحافظات

الكاثوليكية تحتفل بحلول ذكرى الطوباوية إليزابيتا دا ميليجنانو راهبة كلاريس

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول السبت الأوّل من زمن العنصرة

في عيدها.. تعرف على أصل وتاريخ أيقونة سيدة المعونة الدائمة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس غريغوريوس السابع وبادا المكرّم

الأكثر قراءة

مفاجأة سارة بشأن أسعار اللحوم فى الأسواق

بشائر عيد الأضحى.. 25 ألف رأس ماشية طازجة ومبردة فى منافذ التموين

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

الزمالك يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الاتحاد السكندرى بـ"دورى نايل".. الليلة

الزراعة: طرح الزبدة البلدى بـ150 جنيهًا فى معرض خير مزارعنا لأهالينا

عقب ليلة دامية فى رفح الفلسطينية.. انفجار يهز تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدي اباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت