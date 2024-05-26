الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أشهر قديسي الكاثوليك.. "الاسكندرانية" يتبركون بـ "الاسيزي"

كنيسة
كنيسة

استقبلت كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بغيط العنب، بالإسكندرية، رفات القديس فرنسيس الآسيزي.

جاء ذلك بحضور الأب ميشيل شفيق، راعي الكنيسة، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب ليفيو كريشي، الرئيس الإقليمي لإقليم توسكانا، بإيطاليا.

ترأس القداس الإلهي الأب مراد مجلع، بمشاركة الأب ميشيل شفيق، وعدد من الرهبان والراهبات، ومحبي القديس فرنسيس الآسيزي، وأبناء كنائس الإسكندرية.

تضمن القداس الإلهي العديد من الكلمات التعريفية لحياة القديس فرنسيس، والذخائر، التي هي جزء من (توب) القديس فرنسيس الملطخ بالدماء، عندما نال الجروحات في السابع عشر من سبتمبر عام ١٢٢٤.

واختتم القداس الالهي بكلمة الأب ميشيل شفيق، راعي الكنيسة، شكر فيها الرهبنة الفرنسيسكانية، والشعب الذي جاء للاحتفال.

الجدير بالذكر أن كنيسة السيدة العذراء، بغيط العنب، بالإسكندرية، كانت قد أهديت تمثال صغير للقديس فرنسيس الآسيزي.

 وترأس الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، قداس عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، وذلك بكنيستها، بالإسكندرية.

شارك في الصلاة الأب عيد نظمي، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، حيث ألقى الأب مراد عظة الذبيحة الإلهية قائلًا: من الألم الذي لحق بريتا، أصبحت من خلاله قديسة، لأن الفرح يكمن بداخلنا، وليس مكتسبًا من الغير.

كذلك، تم الاحتفال بافتتاح سقف الكنيسة، عقب ترميمه بشكل كامل، بحضور نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأب مراد مجلع، كما استئفت الاحتفالات، وتوافد محبي القديسة ريتا متضرعين لها، طالبين شفاعتها، من أجل نوال نعهم، واحتياجاتهم.

واخيرا أقيمت فعاليات اليوم الثالث والأخير من ثلاثية عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، وذلك بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا.
ترأس القداس الإلهي الختامي للثلاثية المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بمشاركة الأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والأب مينا حنا الفرنسيسكاني.
وألقى نائب مطران الكنيسة اللاتينية عظة الذبيحة الإلهية، كما تضمن القداس الإلهي أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، قدمها كورال الكنيسة.
وفي ختام الصلاة، أقيم تطواف احتفالي، كذلك، أهدى الأب فريد هدية تذكارية إلى المونسينيور أنطوان، تحتوي على أيقونة القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية.
ومن المقرر، أن يترأس مساء اليوم، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، قداس عيد القديسة ريتا، بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا.

الكاثوليك “بطريرك الكاثوليك آباء سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية أبرشي ة الروم الكاثوليك

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