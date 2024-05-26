"الأرثوذكسية" تستقبل كاهنها الجديد بـ "الدومينيكان".. وتسيم جدد بالمحافظات

تممت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عشية استقبال القس ماركوس حنا كاهنها الجديد في جمهورية الدومينيكان، وتحديدًا بجزر الأنتيل الواقعة في البحر الكاريبي.

تمت الطقوس في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس في مدينة بورتا بلاتا، بحضور الأنبا يوسف أسقف إيبارشية بوليڤيا التابعة لها "الدومينيكان".

وأقيمت بهذه المناسبة مأدبة عشاء عقب العشية، وشارك الكاهن الجديد في القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، والذي تولى رئاسته ايضًا نيافة الأنبا يوسف.

وفي نفس المناسبة، صلى الأنبا إشعياء مطران إيبارشية طهطا وجهينة، قداس العيد الرابع والأربعين لسيامة نيافته أسقفًا للإيبارشية ١٩٨٠م، وذلك بكاتدرائية الشهيدين كيرياكوس ويوليطة أمه بساحل طهطا (مقر المطرانية).

وعقب صلاة الصلح سام نيافته الإيبدياكون بترونيوس أرسل كاهنًا عامًا لخدمة الشباب بمدينة طهطا باسم القس بترونيوس، كما رسم نيافته الشماس المكرس بيشوى ثروت في رتبة إيبدياكون (مساعد شماس) لخدمة الشباب بقرى مدينة جهينة باسم الإيبدياكون يوحنا.

وشارك في الصلوات الآباء كهنة الإيبارشية، وعدد من الآباء الرهبان من أبناء الايبارشية، وخورس الشمامسة، ومجموعة من المكرسين والمكرسات بالإيبارشية، وأعداد كبيرة من الشعب.



وايضا صلى الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي القداس الإلهي، بكنيسة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بقرية بهجورة التابعة لإيبارشية، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته كاهن الكنيسة ذاتها القس بنيامين قمصًا.

كما رسم نيافته عدد من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة أبصالتس(مرتل)، ومجموعة أخرى في رتبة الأغنسطس (قارئ)، للخدمة بالكنيسة ذاتها.

وشارك في الصلوات كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية والايبارشيات المجاورة، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

من جهة أخرى، نوقشت في معهد البحوث والدراسات القبطية بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية الرسالة المقدمة من الراهب القس كاراس السكندري من دير الأنبا مكاريوس بجبل القلالي للحصول على درجة الماچستير والتي حملت عنوان: "الشذرات القبطيّة الفيوميّة لإنجيل القدّيس يوحنّا (دراسةٌ لُغويّة مقارنة)".